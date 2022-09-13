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Новости 18:57

Вопросы о спецоперации появятся в ЕГЭ после внесения изменений в учебники

фото ЗакС политика Вопросы о спецоперации появятся в ЕГЭ после внесения изменений в учебники

Касающиеся спецоперации на Украине задания появятся в ЕГЭ по истории лишь после внесения соответствующих изменений в учебники и школьную программу, сообщило 13 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Как объяснили в федеральной службе, за внесением изменений в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) последует редактирование школьных программ и учебников по истории. "В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами", — указали в Рособрнадзоре.

Говоря о сроках реализации таких задач, чиновники указали, что их устанавливает Минпросвещения.

Ранее Минпросвещения установило, что учащиеся 10-11 классов должны будут изучать спецоперацию на Украине в рамках курса по истории. Во вторник глава министерства Сергей Кравцов допустил возможность обсуждения расширения начальной военной подготовки в школах.

Фото: pixabay


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