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Новости 12:04

СК вызвал на допрос родственников экс-главы костромского штаба Навального*

фото ЗакС политика СК вызвал на допрос родственников экс-главы костромского штаба Навального*

Следственный комитет вызвал на допрос родственников бывшего координатора штабов Навального* в Саратове и Костроме Александра Зыкова, пишет издание "7х7" в своём Telegram-канале.

Соответствующие уведомления от надзорного ведомства получили сестра активиста и её супруг, а также его тётя. Не так давно СК прислал повестку умершей бабушке Зыкова, вместо которой на допрос в итоге вызвали мать экс-"навальниста".

"Мы также ожидаем допроса всех остальных родственников. Но надеемся, что усопших, как в случае с моей бабушкой, больше не будут беспокоить. Что хочет получить СК от этих допросов, мне неизвестно. Вероятно, набивают материалы дела хоть чем-то", — поделился в разговоре с "7х7" Зыков.

Ранее МВД объявило Зыкова в федеральный розыск. В январе активист эмигрировал в Нидерланды, где запросил политическое убежище.

В мае стало известно о возбуждении против Зыкова уголовного дела по статье о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Второе дело по той же статье было заведено на него в середине июля.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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