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Новости 17:13

В Колпино разрешили благоустроить еще одну зеленую зону

фото ЗакС политика В Колпино разрешили благоустроить еще одну зеленую зону

Петербургское ГКУ "Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района" получило санкцию чиновников на работы в южной части Харламова сквера в Колпино, о чем сообщила Государственная административно-техническая инспекция.

Под эгидой проекта "Формирование комфортной городской среды" вдоль Октябрьской железной дороги создадут два общественных пространства, на что потребуется немногим больше года. Помимо современных детских и спортивных площадок в сквере организуют места для выгула и дрессировки собак.

Отметим, что этой же осенью в Колпино благоустроят зеленую зону на берегу Ижорского пруда. За проект этой рекреации горожане проголосовали весной.

 

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