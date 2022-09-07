За пять недель в Колпино благоустроят берег Ижорского пруда

Чиновники из петербургской Государственной административно-технической инспекции согласовали работы по благоустройству на западном побережье Ижорского пруда в Колпино, о чем говорится на сайте Смольного. Рекреацию создают в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Специалисты из ГКУ "Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района" должны будут до середины октября оборудовать парковую зону детской и спортивной площадками, положить плитку и асфальт, установить скамейки и газонные ограждения.

За проект общественного пространства петербуржцы голосовали в мае.