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Муниципал 19:49

"Вы вступаетесь за людей, изгнанных из вашей партии": Ранков ответил на заявление Вишневского о "Смольнинском"

фото ЗакС политика "Вы вступаетесь за людей, изгнанных из вашей партии": Ранков ответил на заявление Вишневского о "Смольнинском"

Врио главы муниципального образования "Смольнинское" Григорий Ранков ("Единая Россия") отреагировал в соцсетях на заявление депутата ЗакСа от "Яблока" Бориса Вишневского о ситуации в муниципалитете.

Местный совет, напомним, районный суд признал бездействовавшим. Вступление этого решения в силу даст возможность инициировать роспуск этого органа.

После заседания ЗакСа 14 сентября Вишневский заявил парламентскому пулу журналистов, что Ранков не созывал заседания и не пускал депутатов внутрь помещения муниципалитета. Это, по его словам, послужило поводом для признания совета бездействующим.  

"Вы не владеете информацией и не понимаете происходящего в Смольнинском. Вы, выражаясь прямо, врете, ретранслируя ложь ваших коллег по партии, среди которых бывшие однопартийцы, которых вы исключили из "Яблока". Парадоксальная ситуация - вы вступаетесь за людей, изгнанных из вашей партии, в "Яблоке" они были негодные, а когда надо подгадить другим превращаются снова в хороших. Чувствуете, подвох?" - написал в ответ Ранков.

Ранков заявил, что за три года муниципальный совет пытался избрать главу дважды.

"Я не держусь за свою должность, но и сдавать ее вашим "коллегам" не буду. Выбор должны сделать жители округа через депутатов", - добавил муниципал.

На все вопросы депутата ЗакСа Ранков пообещал ответить лично. 


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Ранков Григорий Михайлович 

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