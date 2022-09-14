ЗакС вернулся с каникул

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Парламент Петербурга не хочет узнавать, откуда берутся деньги на именные батальоны. Единороссы готовят инициативу о воссоздании снесенных в Европе памятников. Депутат Барышников делится детскими впечатлениями от Мавзолея. Рассказываем, как Заксобрание начало парламентский год.

Заксобрание Петербурга 14 сентября наконец-то провело первое после летних каникул заседание. Отдохнувшие и загоревшие депутаты были рады видеть друг друга и эмоций своих не скрывали.

Позитива добавил спикер Александр Бельский. Он принялся раздавать цветы коллегам, у которых за время перерыва были дни рождения. Оказалось, что это едва ли не четверть парламента. Церемония растянулась на девять минут. В конце с прошедшим поздравили самого Бельского.





Перед началом рассмотрения вопросов спикер выступил с мотивирующей речью. Депутатов он хвалил, но в то же время настраивал на серьезную работу.

Первое голосование в парламентском году было по депутатскому запросу Бориса Вишневского. "Яблочник" предлагал узнать у губернатора Александра Беглова, по каким статьям бюджета финансируются добровольческие батальоны "Нева", "Кронштадт" и "Павловск". Их формируют для отправки на Украину. Бойцам обещали выплаты в 300 тысяч рублей. Вишневский забрасывал обращениями чиновников городского правительства, пытаясь разобраться, откуда берутся эти деньги. Те подтверждали, что выплаты есть, но никакой более конкретной информации не давали, а вице-губернатор Алексей Корабельников посоветовал обратиться в военкомат.

- При численности батальона в 500 человек расходы на материальную помощь могут составить 450 млн рублей. Это серьезная сумма, превышающая все расходы, предусмотренные в бюджете в разделе комитета по социальной политики на экстренную и социальную помощь, - отметил Вишневский. - Это не деньги губернатора, не деньги правительства, не деньги Законодательного собрания. Это деньги налогоплательщиков, у которых разное отношение к происходящему.

Представители "Единой России" призвали автора запроса сначала дождаться ответа из военного комиссариата. Чтобы подчеркнуть свою правоту, они попросили высказаться начальника юридического управления ЗакСа Светлану Коновалову. Та подтвердила, что вопрос не находится в компетенции органов исполнительной власти.

Единороссы с армейским прошлым включили эмоции. "Что вы выдумали?" - кричал автору запроса депутат Константин Чебыкин. Его коллега Юрий Гладунов попросил слово только для того, чтобы сказать: "Борис, ты не прав. Садись на место".

"Яблоко" надеялось, что их запрос поддержит хотя бы "Справедливая Россия – За правду". Однако "за" проголосовали только три человека, двое из них — "яблочники". Третьим стал их бывший однопартиец Михаил Амосов.

Лидер петербургской "Справедливой России" Марина Шишкина заявила ЗАКС.Ру, что с сутью запроса согласна, но считает, что документ должен быть юридически чисто оформлен.

Депутат "Единой России" Михаил Барышников представил с трибуны проект обращения на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Вместе с коллегами по партии единоросс просит включить Петербург в пилотный проект бесплатных путешествий для школьников по социальным сертификатам.

Важность посещения знаковых исторических мест для детей Барышников проиллюстрировал примером из собственной биографии. Он рассказал, как в девятилетнем возрасте вместе с отцом впервые побывал в Мавзолее.

- Я захожу в Мавзолей и вижу вот эту фигуру. Я очень уважительно относился к Ленину, мы все его любили, были пионерами, потом комсомольцами. Ленин для меня был, знаете, как… "Когда был Ленин маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках…" А тут я увидел глыбу, понимаете. После такого посещения для меня Ленин стал величиной номер один и лидером мира. Вот эта поездка вместе с отцом осталась во мне навсегда, - поделился депутат.

Не поддержавших инициативу не нашлось. Хотя представитель КПРФ Александр Рассудов заметил, что большинство памятных мест, упомянутых в обращении единороссов, связаны либо с трауром, либо с ратными подвигами. Он же предложил приобщать детей к культуре и возить их в Ясную поляну или к иконам Андрея Рублева.

После завершения заседания лидеры фракций делились планами на сессию. "Новые люди", например, собираются добиваться принятия своего законопроекта о тишине. Его внесли еще в прошлом парламентском году, но рассмотреть не успели.

КПРФ намерена пытаться продавить региональный закон о статусе детей войны. За него коммунисты бьются уже не первый созыв.

Множество планов у "Единой России". Среди них — инициатива о воссоздании копий советских памятников, подвергшихся сносу на Западе. Нечто подобное уже сделали в Ленобласти, поставив на постамент в Ивангороде танк Т-34, наподобие снесенного в соседней Нарве.

- Нам их, конечно, не отдают, хотя мы обращались к мэру Нарвы, просили отдать или продать этот танк. Даже спонсоров находили. Отказывались категорически, - рассказал журналистам лидер фракции ЕР Павел Крупник.

В ближайшей перспективе у ЗакСа — губернаторский проект о приостановке действия закона о КРТ. Он поступил в городской парламент в день заседания. Рассмотрят документ, вероятно, уже на следующей неделе.

















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников