Арестованному по делу о фейках про армию адвокату Талантову добавили четыре эпизода

Сотрудники Следственного комитета дополнили уголовное дело о фейках про Вооруженные силы, возбужденное против адвоката Дмитрия Талантова, четырьмя криминальными эпизодами. Из-за этого, как сообщает в своем Telegram-канале правозащитный проект "Первый отдел", президенту Адвокатской палаты Удмуртии теперь грозит до пятнадцати лет заключения.

На сегодняшний день исключительно на основании постов в социальной сети Талантову вменяют три эпизода по ч.2 ст.207.3 УК (распространение фейков об армии) и два — по пункту "б" ч.2 ст.282 УК (возбуждение ненависти или вражды лицом с использованием служебного положения).

Юриста арестовали в конце июня. Его интересы представляют сразу десять адвокатов, считающие, что дело, включая сам эпизод с задержанием Талантова, ведется с нарушениями.

Ранее Талантов защищал журналиста Ивана Сафронова, получившего 22 года колонии по делу о госизмене. Перед задержанием юрист жаловался на угрозы, которые связывал с профессиональной деятельностью.