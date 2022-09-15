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Новости 13:21

Верховный суд РФ отозвал лицензию СМИ у сайта "Новой газеты"

фото ЗакС политика Верховный суд РФ отозвал лицензию СМИ у сайта "Новой газеты"

Верховный суд РФ приостановил действие свидетельства о регистрации электронного СМИ, выданное сайту "Новой газеты", информирует "Новая газета. Европа".

С иском в суд обратился Роскомнадзор, перед этим выдав "Новой" два предупреждения из-за отсутствия пометки об иноагентах при публикации материалов, в которых они упоминались. Примечательно, но один из иноагентов на момент той публикации был исключён из соответствующего реестра.

Напомним, что в июле Владимир Путин подписал закон, который предусматривает внесудебный отзыв у СМИ лицензии на срок до полугода за распространение фейковой информации о деятельности российской армии либо государственных органов.

Днём ранее, 14 сентября, "Новую газету" оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за "дискредитирующих" армию статей.


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