"Новую газету" оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за "дискредитирующих" армию статей

Таганский райсуд Москвы оштрафовал "Новую газету" на 400 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), пишет издание в своих соцсетях.

"В этой спецоперации против журналистов приняли участие: чиновники РКН, привлеченные ими анонимные "эксперты" (впрочем, их фамилии в суде установить нам все же удалось), целых пять генералов полиции (полковников мы не считали) и суд", — рассказали в "Новой".

Протокол в отношении издания составили из-за трёх статей, которые были опубликованы на сайте "Новой рассказ-газеты". Речь идёт о материалах Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина.

Некоторое время назад столичный Симоновский райсуд назначил "Новой" штраф в 350 тысяч рублей по статье о распространении недостоверной информации из-за статьи о ситуации на Украине. В июле издание получило свой первый штраф по той же статье из-за видеообращения главреда Дмитрия Муратова.

6 сентября суд признал недействительным свидетельство о регистрации "Новой рассказ-газеты", о запуске которой редакция "Новой газеты" сообщила 15 июля. Днём ранее суд счёл недействительной лицензию печатной версии "Новой газеты",