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Новости 11:42

Суд в Москве отменил свидетельство о регистрации "Новой рассказ-газеты"

фото ЗакС политика Суд в Москве отменил свидетельство о регистрации "Новой рассказ-газеты"

Басманный суд Москвы аннулировал 6 сентября свидетельство о регистрации ИД "Новая рассказ-газета" по иску Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале проекта "Свободное пространство. Конструктор от "Новой газеты"".

Как отметили в "Свободном пространстве", претензии Роскомнадзора касались того, что "Новая рассказ-газета" не выходила в свет более года. Издание было зарегистрировано в 2009 году, но первый номер увидел свет лишь в июле 2022 года, что вызвало недовольство РКН.

"Мы считаем, что они не вышли в свет. Нет августовского экземпляра", — передает слова сотрудника РКН в суде "Свободное пространство". В ответ представитель редакции предъявил несколько экземпляров издания, включая августовский выпуск, но это не повлияло на позицию истца, утверждает издание.

В понедельник Басманный суд Москвы признал недействительной регистрацию "Новой газеты" по иску Роскомнадзора. В редакции издания сообщили, что будут обжаловать решение. Позже сотрудники выпустили заявление, в котором назвали произошедшее "убийством газеты".


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