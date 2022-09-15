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Новости 13:49

Музеи и театры могут получить право предоставления льгот ветеранам боевых действий

фото ЗакС политика Музеи и театры могут получить право предоставления льгот ветеранам боевых действий

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская внесла на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении учреждениям культуры права давать льготы ветеранам боевых действий. Документ опубликован в электронной базе 15 сентября.

Законопроект составлен в ответ на запрос ветеранов боевых действий, направленный в комитет по культуре. Как отмечает Ямпольская в пояснительной записке, сейчас учреждения культуры имеют право предоставления льгот дошкольникам, учащимся, инвалидам и военнослужащим, проходящим службу по призыву.

"Законопроектом предлагается предоставить возможность организациям культуры <...> при организации платных мероприятий устанавливать льготы для ветеранов боевых действий", — говорится в пояснительной записке. Как отмечает автор инициативы, законопроект был разработан "с целью отдать дань глубокого уважения ветеранам боевых действий за защиту интересов России и Русского мира, честное выполнение воинского долга, проявленные мужество, смелость и героизм". Отмечается, что для получения льготы визитер должен будет предъявить удостоверение ветерана боевых действий.

По словам Ямпольской, инициативу поддержало Министерство обороны. При этом в ведомстве заявили о невозможности предоставить информацию о количестве ветеранов боевых действий в России, сославшись на "значительное количество органов государственной власти, уполномоченных на выдачу удостоверений ветеранов боевых действий, учет которых Минобороны России не осуществляется".

Статусом ветеранов боевых действий в России с конца марта обладают, в частности, участники спецоперации на Украине. В июле Госдума придала аналогичный статус гражданским лицам, задействованным в спецоперации.


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