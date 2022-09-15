Дрозденко надеется, что Тихвинский вагоностроительный завод полностью восстановит работу через два месяца

Тихвинский вагоностроительный завод должен окончательно вернуться к полноценной работе в течение следующих двух месяцев, выразил надежду губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Предприятие провело в простое 2,5 месяца, прежде чем вновь заработало в начале августа.

По словам Дрозденко, в настоящее время завод постепенно восстанавливает прежние объемы работ. "Уже 4,7 тысячи человек вернулись на работу. Ожидаем в ближайшие два месяца работу предприятия по полному циклу", — приводит его слова "Интерфакс". По подсчетам агентства, сейчас к работе на предприятии вернулись 67 % персонала.

Тихвинский вагоностроительный завод приостановил производство в середине мая из-за падения спроса на продукцию и вновь заработал в начале августа.

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