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Новости 17:29

Дрозденко надеется, что Тихвинский вагоностроительный завод полностью восстановит работу через два месяца

фото ЗакС политика Дрозденко надеется, что Тихвинский вагоностроительный завод полностью восстановит работу через два месяца

Тихвинский вагоностроительный завод должен окончательно вернуться к полноценной работе в течение следующих двух месяцев, выразил надежду губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Предприятие провело в простое 2,5 месяца, прежде чем вновь заработало в начале августа.

По словам Дрозденко, в настоящее время завод постепенно восстанавливает прежние объемы работ. "Уже 4,7 тысячи человек вернулись на работу. Ожидаем в ближайшие два месяца работу предприятия по полному циклу", — приводит его слова "Интерфакс". По подсчетам агентства, сейчас к работе на предприятии вернулись 67 % персонала.

Тихвинский вагоностроительный завод приостановил производство в середине мая из-за падения спроса на продукцию и вновь заработал в начале августа.

Фото: pixabay


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