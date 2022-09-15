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Новости 17:37

Активисты выступили за сохранение здания типографии "Брокгауз и Ефрон"

фото ЗакС политика Активисты выступили за сохранение здания типографии "Брокгауз и Ефрон"

Градозащитники обеспокоены возможной перспективой сноса исторического здания типографии "Брокгауз и Ефрон" в Прачечном переулке. Им удалось собрать более 70 подписей в защиту дома. Письмо с требованием сохранить постройки хотят направить губернатору Петербурга Александру Беглову, вице-губернатору Николаю Линченко, председателю КГИОП Сергею Макарову, а также министру культуры Ольге Любимовой. 

На народный сход в защиту дома 14 сентября пришло порядка 100 человек, сообщили в Telegram-канале "Живой город". Они недовольны возможным демонтажем значительной части дома. Более 20 лет здание числится вновь выявленным объектом культурного наследия. В КГИОП сейчас рассматривают границы охраны памятника культуры, но попасть в них может лишь фасадная стена, своды арки, помещения первого этажа и парадной лестницы.

— Там проходит процедура включения в реестр с обязательством сохранить только стену. Это по инициативе застройщика. Просто в данный момент в КГИОП нет документов на демонтаж. Но могут появиться завтра. Это косвенно подтверждает экспертиза, оплаченная застройщиком, - предположил градозащитник Олег Мухин в беседе с ЗАКС.Ру. 

Экспертиза, о которой упомянул Мухин, выполнена Маргаритой Штиглиц. По словам активистов, в документе к предмету охраны могут быть не отнесены брандмауэрные стены, стена дворового фасада, перекрытия этажей, начиная со второго. Авторы обращения полагают, что они в перспективе могут оказаться под угрозой сноса. 

В письме подписавшиеся требуют сохранить не только стену, но и остальные части здания типографии. Кроме того, они призывают прекратить "шулерское передергивание духа" Федерального закона "Об объектах культурного наследия", которое, по их мнению, используют недобросовестные застройщики. 

Напомним, в конце лета Следственный комитет и лично председатель ведомства Александр Бастрыкин вступился за сохранение исторического облика Петербурга. 

Константин Леньков, фото: "Живой город"


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