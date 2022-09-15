ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:20

Мосгорсуд утвердил решение о 15-суточном аресте Гозмана*

фото ЗакС политика Мосгорсуд утвердил решение о 15-суточном аресте Гозмана*

Московский городской суд утвердил решение об аресте политика Леонида Гозмана* на 15 суток из-за поста в "Живом журнале", который был опубликован 9 лет назад, передаёт "ОВД-Инфо"**.

72-летнего Гозмана* отправили в спецприёмник по статье об отождествлении СССР с нацистской Германией (ст. 13.48 КоАП).

Напомним, что помимо административного преследования он подвергается также уголовному по делу о неуведомлении о втором гражданстве.

*Минюст внёс Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама