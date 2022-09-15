Мосгорсуд утвердил решение о 15-суточном аресте Гозмана*

Московский городской суд утвердил решение об аресте политика Леонида Гозмана* на 15 суток из-за поста в "Живом журнале", который был опубликован 9 лет назад, передаёт "ОВД-Инфо"**.

72-летнего Гозмана* отправили в спецприёмник по статье об отождествлении СССР с нацистской Германией (ст. 13.48 КоАП).

Напомним, что помимо административного преследования он подвергается также уголовному по делу о неуведомлении о втором гражданстве.

*Минюст внёс Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов