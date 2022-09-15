Комздрав намерен за полгода объединить тубдиспансер № 17 с Городским противотуберкулезным диспансером

В течение следующего полугодия коллектив противотуберкулезного диспансера № 17 Фрунзенского района должен переехать в Городской противотуберкулезный диспансер на Звездной улице, поделился планами петербургский комитет по здравоохранению 15 сентября. Ожидается, что объединенное медучреждение станет действовать как межрайонный тубдиспансер.

"[Межрайонные тубдиспансеры] существуют в городе на протяжении нескольких десятилетий и зарекомендовали себя с хорошей стороны, позволяя концентрировать весь комплекс медицинских услуг, оказываемых как больным с туберкулезом, так и при подозрении на туберкулез", — заявил по поводу ожидаемого объединения главный фтизиатр Петербурга, главврач Городского противотуберкулезного диспансера Александр Пантелеев. В подтверждение своих слов медик сослался на примеры работы межрайонных тубдиспансеров №№ 3 и 5.

"Весь штат сотрудников Противотуберкулезного диспансера № 17 будет гарантированно трудоустроен в соответствии с имеющейся квалификацией. Медицинские работники получат равнозначные должности", — пообещали в комздраве и отметили сокращение количества пациентов в учреждении. По данным на 1 июля под диспансерным наблюдением находилось 99 больных туберкулезом, в то время как на 1 января 2021 года насчитывалось 145 таких пациентов.

На здание тубдиспансера № 17, расположенное на Боровой улице, претендует Русская православная церковь, которая добивается его возвращения в рамках реституции. Против реорганизации учреждения выступала депутат Госдумы Оксана Дмитриева, которая обращалась к губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить медучреждение на прежнем месте. Накануне противники переезда диспансера составили петицию на имя президента Владимира Путина, требуя воспрепятствовать переезду.

Фото: Telegram-канал "Комздрав СПб"