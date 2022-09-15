Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 15 сентября, 20:11

Двум депутатам МО "Ульянка" удалось сохранить мандаты, несмотря на претензии прокуратуры

фото ЗакС политика Двум депутатам МО "Ульянка" удалось сохранить мандаты, несмотря на претензии прокуратуры

На заседании муниципального совета МО "Ульянка" 15 сентября рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий двух депутатов: Александра Михайлова и Сергея Крупко. Прокуратура через суд добивалась лишения их мандатов, однако совет ограничился предупреждением. 

Вопрос о досрочном сложении полномочий Михайлова и Крупко обсуждается давно. Прокуратура и губернатор Александр Беглов направили соответствующие обращения еще летом 2021 года из-за проблем с отчетами мундепов о доходах и имуществе. Оба не отчитались об имуществе своих супруг и несовершеннолетних детей за 2020 год. Михайлов, например, не отчитался за бывшую жену и ребенка. Они с ним не живут и за их доходы он не отвечает, пояснял депутат. 

В августе суд по иску прокуратуры обязал совет заново поставить вопрос о лишении мандатов. Глава МО Оксана Хлебникова объявила, что можно ограничиться предупреждением. Совет возражать не стал. 

Напомним, недавно прокуратура обращалась с похожими требованиями к депутатам МО "Владимирский округ". Тогда ведомство просило прекратить полномочия четырех мундепов из-за проблем с декларациями. Якобы они вовремя не отчитались о доходах и имуществе. Муниципальный совет не стал поддерживать запрос прокурора и проголосовал против сложения мандатов. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Ульянка
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Крупко Сергей Владимирович
Михайлов Александр Валерьевич
Упоминаемые персоны
Крупко Сергей Владимирович 
Михайлов Александр Валерьевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама