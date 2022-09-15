Двум депутатам МО "Ульянка" удалось сохранить мандаты, несмотря на претензии прокуратуры

На заседании муниципального совета МО "Ульянка" 15 сентября рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий двух депутатов: Александра Михайлова и Сергея Крупко. Прокуратура через суд добивалась лишения их мандатов, однако совет ограничился предупреждением.

Вопрос о досрочном сложении полномочий Михайлова и Крупко обсуждается давно. Прокуратура и губернатор Александр Беглов направили соответствующие обращения еще летом 2021 года из-за проблем с отчетами мундепов о доходах и имуществе. Оба не отчитались об имуществе своих супруг и несовершеннолетних детей за 2020 год. Михайлов, например, не отчитался за бывшую жену и ребенка. Они с ним не живут и за их доходы он не отвечает, пояснял депутат.

В августе суд по иску прокуратуры обязал совет заново поставить вопрос о лишении мандатов. Глава МО Оксана Хлебникова объявила, что можно ограничиться предупреждением. Совет возражать не стал.

Напомним, недавно прокуратура обращалась с похожими требованиями к депутатам МО "Владимирский округ". Тогда ведомство просило прекратить полномочия четырех мундепов из-за проблем с декларациями. Якобы они вовремя не отчитались о доходах и имуществе. Муниципальный совет не стал поддерживать запрос прокурора и проголосовал против сложения мандатов.

Константин Леньков