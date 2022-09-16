"Ведомости": РФ хочет втрое увеличить список стран, принимающих карту "Мир"

В планы Центробанка входит расширить географию действия банковской карты "Мир" до 35 стран к 2030 году, пишут "Ведомости", ссылаясь на совместную презентацию регулятора и Минфина. Платежная система может покрыть государства в Азии, Африке и Латинской Америке. К потенциальным партнерам относят Кубу, Мьянму, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай, Нигерию, Венесуэлу, Иран. Опрошенные газетой эксперты отводят на все подготовительные мероприятия к приему российской карты в каждом конкретном случае не более года.

Примечательно, что на неделе Минфин США, как написал "Коммерсант", пригрозил санкциями правительствам, которые поддержат российскую платежную систему.

На сегодняшний день "Мир" принимают на территории одиннадцати государств: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии и Турции. Причем в последнем случае, по сообщениям СМИ, у держателей на этой неделе уже начались проблемы с обслуживанием в нескольких гостиницах.