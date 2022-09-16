"Теплосеть" объявила о полной готовности к отопительному сезону

Предприятие "Теплосеть", обслуживающее свыше 2,5 млн жителей Петербурга и области, сообщило о готовности к отопительному сезону 100% своих объектов. Как сообщает пресс-служба организации, речь идет о 87 центральных тепловых пунктах (ЦТП), 5 насосно-перекачивающих станцях и 3 насосных станциях смешения.

В летний период компания провела техническое обследование, а также плановый и капитальный ремонт своей инфраструктуры.

Напомним, что режим периодического протапливания в Петербурге стартовал в прошлый четверг. Еще раньше аналогичным образом поступили в Ленобласти.

фото: gov.spb.ru