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Новости 10:56

"Теплосеть" объявила о полной готовности к отопительному сезону

фото ЗакС политика "Теплосеть" объявила о полной готовности к отопительному сезону

Предприятие "Теплосеть", обслуживающее свыше 2,5 млн жителей Петербурга и области, сообщило о готовности к отопительному сезону 100% своих объектов. Как сообщает пресс-служба организации, речь идет о 87 центральных тепловых пунктах (ЦТП), 5 насосно-перекачивающих станцях и 3 насосных станциях смешения.

В летний период компания провела техническое обследование, а также плановый и капитальный ремонт своей инфраструктуры.

Напомним, что режим периодического протапливания в Петербурге стартовал в прошлый четверг. Еще раньше аналогичным образом поступили в Ленобласти.

фото: gov.spb.ru


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