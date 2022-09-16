Парламент Казахстана одобрил однократный президентский срок и обратное переименование столицы

Члены обеих палат парламента Казахстана одобрили 16 сентября поправки в Конституцию, касающиеся переименования столицы и изменения правил пребывания президента у власти. Как отмечает "Интерфакс", нововведения получили единогласную поддержку 99 депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента) и 50 сенаторов.

Суть поправок сводится, в первую очередь, к увеличению длительности президентского срока с пяти до семи лет при одновременном запрете на переизбрание, а также к переименованию казахской столицы Нур-Султана в Астану. Кроме того, в Казахстане увеличат до восьми лет срок полномочий судей Конституционного суда, ограничив право на повторное избрание.

"Вопрос переименования столицы широко обсуждался обществом, поднимался во время проведения референдума. <...> Предусмотренные конституционные новеллы позволят реализовать политические инициативы главы государства и депутатов", — приводит местное издание Orda слова министра юстиции Каната Мусина.

О том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрительно отнесся к идее возвращения столице страны прежнего названия, стало известно 13 сентября. За свою историю город неоднократно подвергался переименованиям, успев побывать Акмолинском, Целиноградом, Акмолой, Астаной и, наконец, Нур-Султаном. Характерно, что нынешнее имя город обрел по инициативе всё того же Токаева, переименовавшего столицу вскоре после вступления в должность президента в 2019 году.

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