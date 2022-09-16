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Новости 15:56

От портала Otzovik.com потребовали "приземлиться" в России

фото ЗакС политика От портала Otzovik.com потребовали "приземлиться" в России

Роскомнадзор обратился к компании Otzovik Limited, которая владеет сайтом Otzovik.com, с требованием исполнить так называемый закон о "приземлении", о чем сообщает пресс-служба ведомства. Ресурс создан для обмена потребительскими мнениями о различных товарах.

Чиновники сочли, что организация подпадает под действие законодательной нормы, поскольку юрлицо не зарегистрировано в России, а сайт имеет охват аудитории, превышающий полмиллиона человек в сутки.

Напомним, что вступивший в силу с 1 января закон требует от зарубежных интернет-ресурсов и сервисов с аудиторией от 500 тысяч юзеров создать на сайте РКН личный кабинет, форму обратной связи с пользователями и открыть в России представительство. В число тех, кто ранее хотя бы частично исполнил закон о "приземлении", вошли сервисы Spotify, Apple, Viber и Likee.


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