Экс-вице-губернатор Петербурга Соколов рассказал, почему автомобили Lada больше не ржавеют

Возглавивший концерн "АвтоВАЗ" бывший вице-губернатор Максим Соколов дал РИА "Новости" интервью, в котором рассказал о тонкостях серийного производства автомобилей Lada. Среди прочего, он поведал, почему данные модели больше не будут подвергаться коррозии.

"Сейчас современная технология окраски: пять слоёв, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счёт определённых электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла", — поделился деталями производственного процесса Соколов.

Чиновник добавил также, что для автомобилей Lada срок гарантии от сквозной коррозии металла составляет шесть лет.

Кроме того, Соколов заявил, что уже на будущий год в "АвтоВАЗе" надеются, что спрос на отечественные автомобили составит не менее 500 тысяч.

Напомним, в мае 2022 года "АвтоВАЗ" встал в режим простоя ввиду отсутствия необходимых комплектующих, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Производство автомобилей в неполном формате вновь началось в июне, вышла модель Lada Granta Classic 2022.

Соколов же стал президентом "АвтоВАЗа" во второй половине мая. До этих пор он трудился на должности петербургского вице-губернатора и курировал транспортную сферу.