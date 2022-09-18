Беглов пообещал помогать зоопарку Мариуполя

Петербургский градоначальник Александр Беглов посетил город-побратим Северной столицы Мариуполь. Впечатлениями от визита он поделился в своём Telegram-канале.

Среди прочего, Беглов побывал в мариупольском зоопарке, где недавно родились четверо тигрят, которых вместо матери вскармливает овчарка.

Впечатлившийся губернатор пообещал поддерживать и зоосферу города. Комментируя поездку, Беглов вспомнил о том, как в блокадном Ленинграде существовал зоопарк.

"В годы блокады Ленинградский зоосад продолжал работать, а служители, падая с ног от голода и болезней, ухаживали за животными, кормили их. Мы помним этот подвиг, наш зоопарк гордо называется Ленинградским. Поддерживаем и зоопарк в Мариуполе. Здесь тоже есть свои трогательные истории", - высказался Беглов.

Напомним, что в конце августа градоначальник делился намерениями установить в Мариуполе памятник Александру Невскому.

1 июня Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с Мариуполем, в рамках которого город на Неве будет восстанавливать инфраструктуру города.