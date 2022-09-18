Беглов подвёл итоги уходящей недели

Петербургский градоначальник Александр Беглов по традиции рассказал о наиболее значимых событиях, которые произошли в руководимым им городе. Отчёт губернатора приведён в его официальном Telegram-канале.

Так, Беглов сообщил, что 30 лучшим учителями присудили премии в размере 200 тысяч рублей за вклад в педагогику.

Кроме того, Смольный заявлял о начале поставок новой снегоуборочной техники на сумму 725 млн рублей.

У Единой карты петербуржца появятся новые опции: к сервисам подключат возможность формирования сертификатов на получение госуслуг в социальной сфере.

Также были подведены промежуточные итоги работы по приобретению социального жилья для льготных категорий: подписать должны 1206 контрактов на покупку квартир.

Наконец, Беглов напомнил о закупках вагонов для пользования метрополитена "Балтиец".

"Нынешний заказ на поставку 950 вагонов "Балтиец" –крупнейший за всю историю петербургского метрополитена. До конца 2022 года поступят 8 составов", - резюмировал губернатор.