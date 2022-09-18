"Победим без её песен": Пётр Толстой поведал о судьбе Пугачёвой

Заместитель спикера Государственной думы РФ Пётр Толстой поделился своими представлениями о судьбе певицы Аллы Пугачёвой, которая вступилась за своего супруга Максима Галкина*, объявленного иностранным агентом, пишет "Подъём".

Толстой уверен, что после подобного выпада исполнительница может потерять "поддержку порядочных русских людей".

"Пугачёва, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь её место в историческом музее времён СССР. <…> Иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без её песен", — представил свою позицию по вопросу правнук писателя Льва Толстого.

В последнем посте в социальной сети Пугачёва поддержала мужа Максима Галкина*, которого включили в перечень иностранных агентов Минюста якобы за получение денег от Украины.

*Минюст внёс Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов

Фото: сайт Госдумы