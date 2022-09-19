Депутат Романов предложил Беглову приобрести в собственность города заброшенный ДК "Невский"

Депутат Государственной думы РФ Михаил Романов обратился к петербургскому градоначальнику Александру Беглову с предложением выкупить в собственность города пребывающий в запустении ДК "Невский", расположенный на проспекте Обуховской обороны, 32.

Парламентарий полагает, что объект и землю под ним можно было бы приобрести как на средства городской казны, так и благодаря сотрудничеству с "Газпромом". По мнению Романова, здание ДК ещё можно привести в порядок и организовать там общественно-досуговый центр, которых не хватает в Невском районе.

В августе владеющая зданием и участком под ним компания, входящая в структуру застройщика Setl Group, выставила объект на продажу. За заброшенный ДК площадью 11 тысяч кв. метров фирма запросила 400 млн рублей. Дом культуры возвели ещё в начале 1970-х годов. В нём, кроме концертного зала, размещалась библиотека, помещения для кружков и лекционный зал на 250 мест.

С предложением сохранить ДК к Романову обратились горожане. В обращении к Беглову депутат напоминает, что комплекс имеет богатый исторический бэкграунд: в своё время там выступали такие группы, как "Кино", "Алиса", "Зоопарк", "Аукцыон", "Аквариум", "Телевизор". В девяностых там провдили дискотеки. Полностью заброшенным объект оказался в 2015 году.

- Сейчас это легендарное здание выглядит очень печально. Необходим масштабный ремонт самого ДК и благоустройство территории вокруг него. Ещё не всё потеряно. ДК можно восстановить и модернизировать. Удобные, просторные и светлые помещения подойдут для любых целей, большой спортивный зал может принимать соревнования, а репетиционный – стать концертной площадкой для районных коллективов. 400 млн рублей для города – небольшие деньги, а в Невском районе подобных учреждений не хватает, - констатировал Романов.

В случае, если участок приобретёт очередной частник, то на месте ДК появится очередной жилой комплекс, а не общественное место. Романов полагает, что ввиду возросших доходов город вполне сможет выкупить ДК "Невский".