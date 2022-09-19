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Новости 10:49

Челябинских анархистов приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии за баннер про ФСБ

фото ЗакС политика Челябинских анархистов приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии за баннер про ФСБ

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении анархистов Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой в рамках дела о хулиганстве из-за вывешенного баннера с критикой ФСБ, известил у себя в Telegram-канале адвокат Павел Чиков. Цибуковскому дали год колонии, Сафоновой - 9 месяцев.

По версии стороны обвинения, в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года анархисты повесили на заборе здания УФСБ России по Челябинской области плакат, содержащий критический отзыв о силовиках. Цибуковский также бросил на огражденную территорию зажжённый файер. Следствие сочло, что активисты "дерзко и цинично" нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической воли и политического мнения.

Отметим, что в сентябре 2021 года Цибуковского и Сафонову приговорили к двум с половиной и двум годам колонии общего режима, однако уже в ноябре приговор отменили, отпустив  активистов из СИЗО. Дело тогда направили на новое рассмотрение.

В этот раз прокуратура настаивала для Цибуковского и Сафоновой на пяти годах колонии для каждого.


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