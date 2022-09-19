Совет Госдумы назначил дату открытых слушаний по запрету ЛГБТ-пропаганды

Совет Государственной думы 29 сентября проведет общественные слушания по вопросу запрета пропаганды нетрадиционных отношений, сообщил в понедельник депутат Александр Хинштейн.

"Только что Совет Госдумы определил: открытые слушания по запрету ЛГБТ-пропаганды будут проведены в ГД 29 сентября", — написал в своем Telegram-канале парламентарий.

Хинштейн стал автором одного из проектов, направленных на противодействие так называемой пропаганде нетрадиционных отношений. По утверждению издания Baza, документ не получил одобрения правительства, в то же время сам законотворец такие заявления опроверг, приложив сканы проекта отзыва Минюста на инициативу.

Кроме того, в июле ряд депутатов от КПРФ, СРЗП и ЛДПР представили на рассмотрение Госдумы свой законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.