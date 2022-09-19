ЗакС подвел итоги голосования в Общественный штаб по реновации

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале сообщил об итогах голосования за членов Общественного штаба по закону о комплексном развитии территорий. Всего выбрано 39 человек.

В штаб вошел глава МО "№72" Павел Швец (Парти роста). Вместе с ним там работать будут депутаты муниципальных образований Петербурга Вадим Сафонов (МО "Гражданка"), Павел Журавлев (МО "Малая Охта"), Манефа Королева (МО "Большая Охта"), Александр Сосновских (МО "Новоизмайловское", выдвигался от "Яблока"), Федор Грудин (МО "Правобережный"), Михаил Тихонов (МО "Город Петергоф").

Также в штаб вошли активисты, которые выступали против действующей редакции закона о реновации. В том числе, Наталья Самерсова и Анастасия Кузнецова.

Членами штаба стали представители "Единой России". В частности, глава МО "Пискаревка" Ольга Умнова. Прошли в организацию и чиновники. Например, ведущий специалист сектора информатизации и связи Иван Бельков.

Бельский сообщил, что штаб будет доформировываться до конца недели. Первое заседание планируется провести в сентябре, уточнил спикер ЗакСа.

София Саттарова