Прокуратура вынесла представление из-за детских площадок в ЖК "Охта Хаус"

Жалобы жильцов петербургского ЖК "Охта Хаус" привели к тому, что прокуратура Красногвардейского района проверила соблюдение требований безопасности на детских площадках во дворах новостроек.

Две площадки, как выяснилось, не удовлетворяют стандартам безопасности и положениям федерального законодательства: из-за того, что они не огорожены, существует угроза попадания детей под машину.

В результате инспекции гендиректор управляющей компании АО "Сервис-Недвижимость" получил представление об устранении нарушений.

На прошлой неделе прокуратура заинтересовалась состоянием детской площадки во дворе дома № 1 по Народной улице, на которой ребенок получил травмы.