Экс-координатору уфимского штаба Навального* Чанышевой предъявлено окончательное обвинение

Следствие по делу бывшей главы штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой завершилось, рассказал 20 сентября в своем Telegram-канале соратник Алексея Навального Иван Жданов**. По его словам, Чанышевой предъявлено окончательное обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.

Как следует из сообщения Жданова**, оппозиционерке предъявлены обвинения по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и об участии в некоммерческой деятельности, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ).

По совокупности статей Чанышевой грозит до 18 лет лишения свободы, отметил Жданов**. По его словам, суд может пройти на территории Башкирии.

В июле Кировский районный суд Уфы взыскал 287 тысяч рублей с троих сторонников Навального, среди которых оказалась и Чанышева. Деньги предназначались на компенсацию работы полиции в ходе митингов оппозиции зимой 2021 года. Сама оппозиционерка содержится в СИЗО, в последний раз ей продлевали арест до 9 октября.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Минюст внес Ивана Жданова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой