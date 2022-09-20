Навальный заявил, что администрация колонии отняла бумаги у его адвоката

Оппозиционер Алексей Навальный пожаловался на действия администрации колонии, в которой он содержится. Как сообщается в посте, опубликованном 20 сентября в Telegram-канале политика, теперь сотрудники ФСИН изъяли у его адвоката бумаги, с которыми тот пришел на встречу с подзащитным.

"Вот сейчас на входе в колонию у моего адвоката забрали вообще все бумаги, которые он нес, заявив, что теперь администрация колонии будет решать, что имеет отношение к уголовному делу, а что не имеет. Соответственно, что можно мне зачитывать, а что нельзя", — написал политик.

По описанию Навального, теперь его адвокат на встрече сидит лишь с ручкой и чистым листом бумаги. "Классная защита. Можно, например, погоду обсудить", — резюмировал он.

На прошлой неделе Навальный рассказывал, что сотрудники колонии заклеили непрозрачной пленкой стекло в комнате для свиданий с адвокатами, тем самым лишив заключенного возможности читать документы через стекло. До этого адвокатам Навального запретили передавать ему бумаги для ознакомления.

В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам в колонии строгого режима по делам о мошенничестве и об оскорблении судьи. Наказание он отбывает в ИК-6 Владимирской области.