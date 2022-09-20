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Новости 16:40

РБК: До конца дня Путин может выступить по поводу объявленных референдумов

фото ЗакС политика РБК: До конца дня Путин может выступить по поводу объявленных референдумов

Президент Владимир Путин может выступить 20 февраля со своим мнением относительно референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках и в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Как указали собеседники РБК, выступление может состояться до конца дня. Что именно намеревается заявить глава государства, им неизвестно.

Во вторник о намерении провести референдумы с 23 по 27 сентября заявили власти ЛНР и ДНР, а также глава администрации Херсонской области и глава администрации Запорожской области.


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