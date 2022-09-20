Петербургские эсеры просят Минстрой разъяснить положения федеральной инициативы о КРТ

Депутаты петербургского парламента от фракции "Справедливая Россия – За правду" обратились к главе Минстроя Иреку Файзуллину с запросом относительно федерального законопроекта о реновации. Последний носит название "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ" и успел, по наблюдениям депутатов, породить волнения в обществе, поскольку предусматривает наделение кабмина правом решать судьбу тех или иных территорий.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, петербуржцы хотят знать, какое будущее ждет хрущевки с учетом того, что неделей ранее было приостановлено действие закона о комплексном развитии территорий на региональном уровне.

"Законопроект, предложенный Минстроем, нуждается в разъяснении. Граждане хотят знать, угрожает ли он им или нет. Сейчас уже вокруг этой инициативы нагромоздилось так много интерпретаций, что федеральное ведомство просто обязано объясниться", - считает вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина.

Напомним, что губернатор Александр Беглов приостановил до 2024 года действие городского закона о КРТ, сославшись на желание соблюсти права и интересы петербуржцев. Вместе с тем, накануне он выступил за изменения федерального законодательства в этой сфере.

Петербургский закон о реновации предполагал возможность сноса жилых домов 1957–1970 постройки, причем даже тех, что не имели аварийного статуса.