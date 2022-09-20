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Новости 18:24

Правительство сверстало дефицитный бюджет до 2025 года

фото ЗакС политика Правительство сверстало дефицитный бюджет до 2025 года

Федеральный бюджет на 2023 год подготовлен с дефицитом 2,9 триллиона рублей, что соответствует 2% ВВП, заявил 20 сентября премьер-министр Михаил Мишустин. При этом, по его словам, бюджет на 2024 и 2025 годы также ожидается дефицитным.

Как заявил премьер-министр на заседании правительственной комиссии по бюджетным корректировкам, в 2023 году кабмин ожидает доходы бюджета на уровне 26 триллионов рублей. В то же время расходы предполагаются в размере 29 триллионов рублей.

"Бюджетную политику планируем в логике бюджетного правила. Это поможет защитить нашу экономику от внешних рисков. При этом в 2023 и в 2024 годах предусмотрим переходный период, когда расходы будут выше — на 2,9 триллиона и на 1,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и до 0,7% — в 2025 году", — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Ранее в Петербурге глава комитета финансов Светлана Енилина высказалась за то, чтобы направить 29,5 миллиарда рублей бюджетного профицита на погашение госдолга.


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