На вопрос о мобилизации Матвиенко ответила встречным вопросом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла от прямого ответа на вопрос о том, будет ли в России в ближайшее время объявлена мобилизация.

"А вы считаете, нужно?", - такими словами в беседе с журналистами ограничилась политик, которую цитирует ТАСС.

Отметим, что днем 20 сентября Госдума во втором и третьем чтениях единогласно приняла поправки в Уголовный кодекс и в 151 статью Уголовно-процессуального кодекса. Поправки вводят понятия "военное время", "военное положение" и "мародерство", а также устанавливают реальные сроки заключения за преступления, связанные с воинской обязанностью. Сенатор Ольга Ковитиди считает, что относиться к новым нормам как к закону о мобилизации не следует.