Путин: При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства

В рамках заявлений, озвученных в среду, 21 сентября, президентом РФ Владимиром Путиным, прозвучало также положение о действиях страны, в случае, если её территориальной целостности будут угрожать.

"При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - цитирует Путина РИА "Новости".

Напомним, что ещё в начале февраля, через несколько дней после начала специальной военной операции, Минобороны РФ перевело в особый режим несения боевого дежурства силы сдерживания российской армии. Так, последние применяются "для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора с применением различных видов оружия, в т. ч. ядерного".

Также сегодня Путин объявил о частичной мобилизации.