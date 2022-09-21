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Новости 11:39

Финские пограничники фиксируют рост числа путешественников из России с фальшивыми документами

фото ЗакС политика Финские пограничники фиксируют рост числа путешественников из России с фальшивыми документами

Российско-финскую границу все чаще пытаются пересечь россияне с поддельнымии документами, сообщает издание Yle, на публикацию которого обратил внимание РБК Петербург. Наиболее распространенные случаи такого рода, отмеченные за последние несколько недель — предъявление сфальсифицированных штампов о прохождении пограничного контроля в других странах шенгенской зоны.

Один из наиболее заметных эпизодов в этом ряду — 22 выявленных поддельных вида на жительство в Бельгию. Отмечается, что "документы" представляли собой подделку высокого качества и принадлежали целой группе выходцев с Кавказа.

Напомним, что нынешним летом Финляндия ввела ограничения на въезд российских граждан. При этом о полном запрете на выдачу туристических виз россиянам, как это произошло в странах Балтии, речи пока не идет.


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