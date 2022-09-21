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Новости 11:54

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, "уклоняющимся от мобилизации"

фото ЗакС политика Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, "уклоняющимся от мобилизации"

Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич сообщил о том, что органы власти его страны не станут выдавать гуманитарных и иных виз российским гражданам, стремящимся избежать объявленной 21 сентября частичной мобилизации.

Как гласит запись в микроблоге министра, Латвия "также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября".

Напомним, что Латвия стала одной из стран, которые раньше всех ввели наиболее строгие ограничения на въезд россиян. Еще в первых числах августа единственной категорией россиян, сохранивших право посещать Латвию по туристической визе, остались граждане, которым необходимо посетить похороны близкого родственника. Спустя полтора месяца правила въезда ужесточились.


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