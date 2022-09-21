Собянин обещает дополнительно поддержать граждан, мобилизованных в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин выступил с заявлением о частичной мобилизации граждан, пообещав дополнительно стимулировать москвичей, которые пройдут отбор. Обращение городского главы приведено в его блоге.

Собянин напомнил, что в боевых действиях на Украине участвуют также несколько тысяч добровольцев из Москвы, которые укомплектованы в три именных батальона — "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова".

"Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с Указом Президента", - написал Собянин.

Резюмируя, московский мэр выразил надежду, что в результате референдумов ЛДНР присоединятся к РФ.

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу в ходе своего выступления на федеральных телеканалах заявил, что в рамках частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября, могут быть призваны около 300 тысяч человек.