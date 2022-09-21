Глава Ростуризма: Никаких ограничений на выезд за границу не вводилось

По состоянию на середину дня 21 сентября правила выезда россиян за границу не претерпели изменений, несмотря на частичную мобилизацию, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, отметив обилие вопросов на эту тему.

"По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена", - написала чиновница в своем Telegram-канале.

Ведомство Догузовой обещает своевременно информировать соотечественников о новых ограничениях применительно к пересечению государственной границы, если они появятся.

Напомним, что утром 21 сентября указ о частичной мобилизации россиян подписал президент Владимир Путин. Позже Роскомнадзор обязал всех, кто касается этой темы, писать о ней, ориентируясь только на информацию от госорганов.