Обсуждать смягчение закона о реновации в Петербурге захотели только представители "Яблока", КПРФ и СРЗП

Только шесть депутатов проголосовали за то, чтобы оставить в повестке заседания Заксобрания Петербурга 21 сентября законопроект "Яблока", который вносил уточнения в закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Данные поименного голосования опубликовал в соцсетях соавтор инициативы Борис Вишневский.

Помимо самого Вишневского и его коллеги по фракции Александра Шишлова, обсудить вопрос посчитали нужным справороссы Марина Шишкина и Михаил Амосов, а также члены фракции КПРФ Ирина Иванова и Алексей Зинчук.

Не голосовали по вопросу исключения темы из повестки заседания пять депутатов: спикер ЗакСа Александр Бельский ("Единая Россия"), лидер фракции "Новые Люди" Дмитрий Павлов, представители КПРФ Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик, Александр Рассудов.

Остальные депутаты голосовали за то, чтобы вопрос не рассматривать. Большинство из них – представители "Единой России". Однако за исключение вопроса из повестки высказались также члены фракций ЛДПР, "Новые люди" и КПРФ.

Напомним, "Яблоко" представило свою инициативу как законопроект "о защите прав граждан при проведении реновации". Фракция предлагала в рамках программы КРТ позволять сносить только дома с износом не менее 70%, обязать инвесторов осуществлять переезд собственников жилья в границах муниципалитета и предоставлять новые квартиры, соответствующие изымаемым по площади и метражу. Убрать этот вопрос из повестки заседания предложил единоросс Валерий Гарнец.