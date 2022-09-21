Калининградский губернатор прервал отпуск ради работы в призывной комиссии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов досрочно вышел из отпуска для того, чтобы возглавить работу призывной комиссии, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дмитрия Лыскова. Комиссия координирует процессы, связанные с частичной мобилизацией, которую утром 21 сентября объявил президент.

"Региональное правительство области оказывает военкомату всю необходимую ресурсную помощь", - добавил Лысков.

В Петербурге аналогичную комиссию возглавил губернатор Александр Беглов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации могут призвать около 300 тысяч россиян. Наибольший интерес для министерства представляют граждане, уже имеющие опыт военной службы.