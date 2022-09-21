Правозащитники насчитали уже более 100 задержанных на несанкционированных акциях по всей России

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* известил, что по состоянию на 18:06 в среду, 21 сентября, на общероссийских несанкционированных акциях задержано уже более 104 человек в 14 городах.

Наибольшее количество граждан, оказавшихся в автозаках, зафиксировано в Екатеринбурге (30+), Красноярске (16), Перми (15+) и других населённых пунктах.

Ранее столичная прокуратура предупредила граждан, что участие в несогласованных протестах и призывы к выходу на них грозят возбуждением дел по нескольким уголовным статьям.

Отметим, что в Петербурге на Невском проспекте выставили защитный забор, а у Гостиного двора дежурят росгвардейцы в полном обмундировании.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов