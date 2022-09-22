Володин: Никакой брони от призыва у депутатов Госдумы нет

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал у себя в Telegram-канале о некоторых критериях объявленной накануне частичной мобилизации и заявил, что никакой особенной защиты от армии у депутатов нет.

"Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет", - следует из объяснений Володина.

Так, он сообщил, что на территории ЛДНР с начала военной спецоперации находятся такие парламентарии, как Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

"Сейчас время вызовов. Но вместе мы обязательно их преодолеем. Безопасность наших граждан и суверенитет страны будут обеспечены", - заверил Володин.

Накануне, напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября, могут быть призваны порядка 300 тысяч человек.