В Ленобласти прошло первое заседание призывной комиссии по частичной мобилизации

В четверг, 22 сентября, руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко провёл первое заседание призывной комиссии по мобилизации граждан, информирует пресс-служба администрации региона.

Во время встречи члены комиссии определили первоочередные задачи для обеспечения Ленобластью задачи по мобилизации, поставленной президентом РФ 21 сентября.

"Сроки достаточно жёсткие, хотя задача абсолютно понятна. Опыт у членов комиссии, у районных военкоматов есть. Параллельно своим же распоряжением я поручил создать аналогичные комиссии в каждом районе. Комиссии с сегодняшнего дня приступят к работе. Цель нашего заседания - уточнение объёмов и сроков поставки мобилизационных ресурсов", - обратился Дрозденко к членам комиссии.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. После него глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках кампании могут призвать до 300 тысяч человек.