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Новости 13:07

Бельский обратился к молодым историкам с призывом о мобилизации общества

фото ЗакС политика Бельский обратился к молодым историкам с призывом о мобилизации общества

Российское общество переживает непростое время, когда недруги извне стремятся разъединить общество — в том числе, через интернет, заявил спикер Заксобрания Александр Бельский, выступая 22 сентября на открытии Петербургского международного молодежного исторического форума. Его слова передает пресс-служба ЗакСа.

В своем выступлении Бельский поведал участникам форума о том, что сейчас молодежь "находится под серьезным воздействием извне, в том числе, и в интернете". Указав на попытки неназванных сил дестабилизировать обстановку в обществе и "раздробить нашу страну", спикер высказался о необходимости "собрать волю в кулак, набраться терпения и пройти через эти трудности достойно".

Также в своей речи Бельский выразил убежденность, что победа останется за Россией, поскольку "с нами правда".

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Сегодня член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил о планах в обязательном порядке призывать в армию уроженцев четырех среднеазиатских стран, получивших российское гражданство менее 10 лет назад. По его словам, в случае отказа военнообязанных от исполнения воинской повинности их, а также членов их семей будет ждать лишение гражданства России.


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