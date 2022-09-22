Получивших российское гражданство уроженцев Средней Азии могут отправить в армию

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал 22 сентября о разработке инициативы по отправке в российскую армию уроженцев центральноазиатских стран, получивших гражданство России менее 10 лет назад. По его словам, отправлять на один год в Вооруженные силы предполагается выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

"Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи", — написал Кабанов в своем Telegram-канале.

Общественник выразил мнение, что подобная мера станет "адекватным ответом" на запрет гражданам перечисленных стран добровольно участвовать в спецоперации на Украине, сделанный властями этих государств.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию утром 21 сентября. В Петербурге призывную комиссию по мобилизации возглавил губернатор Александр Беглов, который уже поручил активизировать поиски "уклонистов". В Ленобласти руководителем призывной комиссии стал губернатор Александр Дрозденко, который сегодня провел ее первое заседание. По его словам, для мобилизованных и членов их семей в регионе готовятся меры поддержки, в качестве возможных он назвал предоставление мест в детсадах и льготы на оплату коммунальных услуг.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"