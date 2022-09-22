ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:57

Правительство намерено увеличить расходы на медицину в следующие три года

фото ЗакС политика Правительство намерено увеличить расходы на медицину в следующие три года

В ближайшие три года расходы на бесплатную медицину должны увеличиться на 10% относительно нынешнего уровня, заявил 22 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объёмы текущего года более чем на 10%", — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

По словам главы правительства, увеличению подлежат расходы на содержание региональных больниц и поликлиник. Кроме того, вырастут государственные инвестиции в высокотехнологичное лечение, в том числе в федеральных клиниках. Также увеличено финансирование углубленной диспансеризации и программ реабилитации.

Также на заседании Мишустин сообщил о планах установить универсальное пособие для бедных семей с детьми.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама