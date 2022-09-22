Правительство намерено увеличить расходы на медицину в следующие три года

В ближайшие три года расходы на бесплатную медицину должны увеличиться на 10% относительно нынешнего уровня, заявил 22 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объёмы текущего года более чем на 10%", — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

По словам главы правительства, увеличению подлежат расходы на содержание региональных больниц и поликлиник. Кроме того, вырастут государственные инвестиции в высокотехнологичное лечение, в том числе в федеральных клиниках. Также увеличено финансирование углубленной диспансеризации и программ реабилитации.

Также на заседании Мишустин сообщил о планах установить универсальное пособие для бедных семей с детьми.