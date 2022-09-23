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Новости 12:38

Спикером Молодежного парламента стал глава отдела МГЕР

фото ЗакС политика Спикером Молодежного парламента стал глава отдела МГЕР

На первом заседании Молодежного парламента при Законодательном собрании Петербурга 23 сентября выбрали председателя. Им стал 23-летний руководитель  проектного офиса "Молодой гвардии Единой России" Дмитрий Агафонов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сын экс-председателя ЗакСа Вадима Тюльпанова Владислав не стал заявлять свою кандидатуру.

Агафонов, выступая перед собравшимися, заявил, что перед Молодежным парламентом стоит важная задача - дать "взрослым" коллегам новый взгляд на законотворческую деятельность, а также стать рупором голоса молодежи Петербурга.

Всего на пост спикера претендовало четыре человека: Агафонов, Алина Вишневская, Дмитрий Недбайло и Георгий Волков. Кандидатуру последнего члены Молодежного парламента не поддержали и в голосование он не попал.

За Агафонова проголосовали 29 человек. За Вишневскую - 14, а Недбайло поддержали только шесть человек.

Председатель Заксобрания Александр Бельский, выступая перед юными коллегами подчеркнул, что Молодежный парламент - очень важная площадка для города, поскольку у ее членов есть возможность напрямую взаимодействовать с депутатами ЗакСа и влиять на городскую политику.

Напомним, Молодежный парламент, который был сформирован летом этого года, уже успел проявить себя, раскритиковал законопроект Смольного об уличных музыкантах.

Константин Леньков


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