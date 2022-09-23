Спикером Молодежного парламента стал глава отдела МГЕР

На первом заседании Молодежного парламента при Законодательном собрании Петербурга 23 сентября выбрали председателя. Им стал 23-летний руководитель проектного офиса "Молодой гвардии Единой России" Дмитрий Агафонов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сын экс-председателя ЗакСа Вадима Тюльпанова Владислав не стал заявлять свою кандидатуру.

Агафонов, выступая перед собравшимися, заявил, что перед Молодежным парламентом стоит важная задача - дать "взрослым" коллегам новый взгляд на законотворческую деятельность, а также стать рупором голоса молодежи Петербурга.

Всего на пост спикера претендовало четыре человека: Агафонов, Алина Вишневская, Дмитрий Недбайло и Георгий Волков. Кандидатуру последнего члены Молодежного парламента не поддержали и в голосование он не попал.

За Агафонова проголосовали 29 человек. За Вишневскую - 14, а Недбайло поддержали только шесть человек.

Председатель Заксобрания Александр Бельский, выступая перед юными коллегами подчеркнул, что Молодежный парламент - очень важная площадка для города, поскольку у ее членов есть возможность напрямую взаимодействовать с депутатами ЗакСа и влиять на городскую политику.

Напомним, Молодежный парламент, который был сформирован летом этого года, уже успел проявить себя, раскритиковал законопроект Смольного об уличных музыкантах.

Константин Леньков