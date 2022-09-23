В Кремле заявили, что не знают о местоположении Медведчука

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 23 сентября, что не располагает сведениями о том, где сейчас находится украинский политик Виктор Медведчук. На соответствующий вопрос представитель Кремля ответил лаконичным "Нет", передает "Интерфакс".

Также Песков затруднился ответить на вопрос о том, состоялась ли встреча Медведчука с президентом Владимиром Путиным. "Не располагаю такой информацией", — сообщил он.

Вопросы о том, имел ли в действительности место обмен Медведчука на украинских пленных, Песков оставил без ответа. "Я не комментирую. Не даю информацию по теме обмена", — заявил он. При этом пресс-секретарь президента счел нужным указать, что каждый обмен становится результатом "очень-очень сложной работы, очень кропотливой", а заодно поприветствовал "возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят".

Ранее Минобороны подтвердило факт обмена с Украиной попавшими в плен военнослужащими. Позже глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о том, что среди выданных украинской стороной оказался и Виктор Медведчук.